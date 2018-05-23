КАИР, 23 мая — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) аннулировала меморандум о взаимопонимании с МИД Гватемалы и прекратила сотрудничество с этой латиноамериканской страной из-за переноса ее посольства из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в опубликованном в среду заявлении панарабской организации.

"В соответствии с инструкциями генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта секретариат организации аннулировал меморандум о взаимопонимании с МИД Гватемалы, подписанный в 2013 году, а также уведомил гватемальскую сторону о том, что сотрудничество во всех областях не будет продолжено из-за позиции этой страны по проблеме Иерусалима", — говорится в документе.

В минувшую среду Гватемала стала первой центральноамериканской страной, перенесшей свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США. Затем их примеру последовал Парагвай.

Ранее ЛАГ заявила, что намерена разработать план для противодействия признанию Иерусалима столицей Израиля со стороны США и любого другого государства. В частности, разрабатываются политические, юридические и экономические меры для недопущения подобных шагов в будущем.

Посольства остальных стран остаются в Тель-Авиве или его окрестностях из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.