КАИР, 23 мая — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) аннулировала меморандум о взаимопонимании с МИД Гватемалы и прекратила сотрудничество с этой латиноамериканской страной из-за переноса ее посольства из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в опубликованном в среду заявлении панарабской организации.
В минувшую среду Гватемала стала первой центральноамериканской страной, перенесшей свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США. Затем их примеру последовал Парагвай.
Ранее ЛАГ заявила, что намерена разработать план для противодействия признанию Иерусалима столицей Израиля со стороны США и любого другого государства. В частности, разрабатываются политические, юридические и экономические меры для недопущения подобных шагов в будущем.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.