МИД назвал "охотой на ведьм" действия Польши в отношении россиян в стране

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. МИД РФ считает действия Польши в отношении российских граждан в стране "охотой на ведьм" и призывает прекратить её, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.
Поводом послужили "голословные обвинения в причастности данных лиц к неким гибридным действиям", пояснила Захарова.
"Как следует из официальных польских комментариев, принятые меры не ограничатся высылкой неугодных россиян и пресечением противоправной деятельности. Вся эта кампания будет продолжена, в том числе применительно уже к польским гражданам… Обвинения в адрес наших сограждан вызваны исключительно их активностью в защиту советских воинских мемориалов Польши, открытым несогласием с официальным курсом Варшавы на искажение истории освобождения страны Красной армией", — отметила дипломат.
Наличие несогласных в Польше с политикой властей нацеленной на конфронтацию с Россией должно восприниматься как "некий преступный вызов государству", добавила она.
"Мы призываем польские власти прекратить эту "охоту на ведьм", основными инструментами которой являются устрашение, депортация, конечно, остановить поток риторики совершенно не надлежащей и выпадов, которые ведут к дальнейшему упадку в двухсторонних отношениях", — сказала она.