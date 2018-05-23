В Чили 14 священников подозревают в сексуальных домогательствах

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Сразу 14 священников отстранены от своих должностей в чилийском городе Ранкагуа по подозрению в причастности к преступлениям на сексуальной почве, сообщает портал 24Horas.

"В служении ограничены 14 священников. Они совершили действия, которые могут являться преступлениями как в гражданской, так и в канонической области", — приводится на портале заявление епархии Ранкагуа.

Речь идет о сексуальных домогательствах до молодых людей и даже детей, о которых сообщила ранее одна из прихожанок.

Ранее все 34 епископа Чили, принимавшие 15-17 мая участие в четырех встречах с папой Римским Франциском в Ватикане, подали ему прошения об отставке в связи с громким скандалом вокруг священнослужителей этой страны, обвиненных в педофилии.

В январе в ходе апостольского визита в Чили папа Франциск подвергся жесткой критике из-за громкого скандала вокруг почти 80 чилийских священнослужителей, обвиненных в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних. В частности, во время поездки понтифик заступился за епископа чилийского города Осорно Хуана Барроса, который, по мнению общественности, долгое время защищал и укрывал влиятельного местного священника Фернандо Карадиму, признанного виновным в педофилии. Тогда Франциск назвал обвинения в адрес Барроса "клеветой" и призвал предоставить ему доказательства нечистоплотности епископа.