МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XV заседания совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, подчеркнув, что совещание зарекомендовало себя как эффективный консультативный орган, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"За прошедший срок совещание зарекомендовало себя как эффективный консультативный орган, обеспечивающий оптимальные возможности для обсуждения наиболее значимых профессиональных проблем и планирования совместных действий в интересах государств — участниц Содружества. Важно, что работа совещания строится в полном соответствии с такими базовыми принципами работы СНГ, как равноправие и учет позиций каждого из участников", — говорится в послании.

Также президент подчеркнул, что складывающаяся сегодня в мире обстановка диктует необходимость поиска новых, эффективных путей реагирования на современные вызовы, среди которых террористическая активность, сращивание радикальных группировок с транснациональной организованной преступностью, незаконная миграция и наркотрафик, серьезные экологические риски.

"В этой ситуации перед странами СНГ стоят общие цели и задачи по обеспечению национальной безопасности, защите суверенитета и государственных устоев, прав и интересов граждан. Весомую, определяющую роль при этом должны играть органы безопасности и разведки, от которых требуется все более качественная и результативная работа по всем основным направлениям деятельности", — добавил Путин.

Также он выразил надежду, что юбилейное заседание пройдет в конструктивном, плодотворном ключе и придаст импульс сотрудничеству и партнерству специальных служб стран СНГ.