В Совфеде отреагировали на угрозы депутата Рады уничтожить Крымский мост

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Киев едва ли последует призывам депутата Рады Игоря Мосийчука разрушить мост через Керченский пролив, заявила член комитета Совфеда по международным делам Ольга Тимофеева в интервью RT.

Сенатор назвала высказывание Мосийчука истерикой и предположила, что украинские политики продолжат высказываться в таком духе до тех пор, пока будет деградировать экономика страны.

"Соответственно, любые наши положительные достижения будут вызывать подобную истерику, но от нее перейти к действиям — это фактически объявление войны. Маловероятно, что на это пойдет украинская сторона", — предположила Тимофеева.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал разрушить Крымский мост, объяснив это тем, что "любая страна, находящаяся в состоянии войны за свою территорию, стремится к уничтожению вражеской инфраструктуры". Он добавил, что лично сделал бы это, будучи министром обороны Украины.

В Крыму заявили, что характеристику высказываниям депутата должны давать в психбольнице. Глава региона Сергей Аксенов подчеркнул, что ни мосту, ни полуострову, ни российским гражданам ничего не угрожает.