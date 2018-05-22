В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (275)

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив БМП-1 и гранатометы", — сообщили в пресс-службе во вторник утром.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы близ населенных пунктов Калиново и Веселгоровка. Всего по территории республики были выпущены более 115 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

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