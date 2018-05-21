В США опасаются, что Россия и Китай обманут их шпионские спутники

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. ВМС США запустили исследовательский проект, чтобы понять, как Россия и Китай могут замаскировать свои вооружения и спрятать их от американских разведывательных беспилотников и спутников, пишет The National Interest.

Дроны для разведки передают большой поток информации, включая снимки танков и ракетных установок. Проанализировать такой объем данных способен лишь искусственный интеллект, однако его легко обмануть. Например, компьютер может спутать умело замаскированный российский танк даже с легковым автомобилем. Поэтому американские ВМС хотят выяснить, каким способом можно ввести технику в заблуждение, пишет издание.

"Эффективные технологии должны вызывать ошибки в классификации снимков, сделанных с различных углов (+/- 45 градусов) и расстояний (от 25 метров до космоса)", — отметили в Военно-морских силах.

Пока исследования направлены только на анализ методов маскировки противников — указаний на то, что Пентагону также нужно спрятать свое оружие от российских и китайских систем, нет, говорится в статье.

Полную версию интервью читайте на сайте inosmi.ru >>