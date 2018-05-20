Глава МИД Греции посетит США с пятидневным визитом

АФИНЫ, 20 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас 21-25 мая будет находиться в США, где проведёт переговоры с руководством госдепартамента США, представителями администрации Белого дома, генсеком ООН и главой МИД бывшей югославской республики Македония Николой Димитровым, сообщила пресс-служба греческого МИДа.

Котзиас 21 мая встретится в Вашингтоне с госсекретарём США Майком Помпео. "В ходе переговоров основное внимание будет уделено вопросам двустороннего сотрудничества, а также вопросам, представляющим региональный интерес, с упором на события в Восточном Средиземноморье. Он встретится с заместителем госсекретаря Уэссом Митчеллом", — говорится в сообщении.

На следующий день, 22 мая, министр иностранных дел пообщается с советником президента по национальной безопасности США Джоном Болтоном. Запланированы также встречи Котзиаса с лидерами обеих палат конгресса США, представителями академических кругов.

Затем Котзиас отправится в Нью-Йорк, где 23 мая пройдут переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе переговоров основное внимание будет уделено последним событиям на Кипре, а также продолжающимся переговорам по урегулированию вопроса о названии бывшей югославской республики Македония. Также будет обсужден ход реформы ООН, сообщил МИД.

В четверг и пятницу, 24 и 25 мая, также в Нью-Йорке Котзиас проведет еще одну встречу с его коллегой из Скопье Николой Димитровым в присутствии спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица, говорится в сообщении. Накануне вечером ход переговоров о конституционном названии Македонии в телефонном разговоре обсудили вице-президент США Майк Пенс и премьер Греции Алексис Ципрас. Пенс заявил о необходимости продолжить работу для решения спора о названии страны. В ходе телефонного разговора Пенс выразил Ципрасу признательность за его усилия по разрешению долговременных разногласий.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония". Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз.