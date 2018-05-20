В ДНР зафиксировали максимальное число нарушений со стороны силовиков

ДОНЕЦК/ГОРЛОВКА, 20 мая — РИА Новости. Оперативное командование Донецкой народной республики констатирует максимальное количество суточных нарушений со стороны украинских силовиков в районе города Горловка, заявил журналистам заместитель командующего оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представитель ДНР в Совместной центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня и оперативное командование республики заявляли об обстрелах окраин города Горловка со стороны украинских силовиков в результате чего за минувшие сутки и утро 20 мая погибли два мирных жителя, а еще один получил ранение.

"Наибольшая огневая активность со стороны украинских силовиков по-прежнему сконцентрирована на горловском направлении. Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов по которым силовики выпустили 123 мины калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

Представители ДНР в СЦКК прибыли в воскресенье утром на места обстрелов в поселок Зайцево на окраине Горловки. Все факты применения со стороны украинских силовиков артиллерии крупного калибра по жилым массивам были зафиксированы должным образом.

"В ночь с 19 на 20 мая и утром 20 мая по поселку Зайцево со стороны украинских силовиков было выпущено более 10 снарядов и мин калибром 152, 122 и 120 миллиметра по участку радиусом 500 метров. Это очень кучно. Все боеприпасы были выпущены по жилому сектору. В результате чего один мирный житель ранен, два скончались в больнице", — заявил РИА Новости представитель ДНР в СЦКК.