Два человека погибли в Донбассе при обстрелах со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков территорий Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил журналистам заместитель командующего оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов ранения получили двое наших военнослужащих", — сказал Басурин.

Басурин подчеркнул, что по фактам гибели и ранения людей проводятся следственные действия в отношении конкретных командиров вооруженных сил Украины. В ближайшее время будут возбуждены очередные уголовные дела. Кроме того, по его словам, ведется сбор доказательств по фактам военных преступлений против жителей Донбасса, которые передаются ежемесячно в международные судебные инстанции.

"Народ Донбасса будет добиваться, чтобы уголовное преследование данных лиц (командиров подразделений вооруженных сил Украины — ред.) осуществлялось через Интерпол", — добавил Басурин.

Ранее представитель ДНР в Совместной центре по контролю и координации (СЦКК) заявил журналистам о ранении двух мирных жителей на окраине Горловки. Позднее исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько сообщил о гибели двух раненых жителей в больнице.