В Венесуэле начались президентские выборы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Первые избирательные участки открылись на президентских выборах в Венесуэле, венесуэльцы выбирают главу государства на ближайшие шесть лет, сообщает агентство AVN.

Избирательные участки открылись в 6 утра по местному времени (13.00 мск) в одном из самых восточных городов страны Матурин.

В выборах главы государства в Венесуэле участвуют четыре кандидата: действующий президент страны Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Результаты последнего опроса, проведенного компанией Hinterlaces, отдавали 48% голосов действующему президенту Мадуро, его оппоненту Фалькону — 31%. Еще 14% граждан собираются проголосовать за представителя движения "Надежда на перемены" Хавьера Бертуччи.

Согласно данным опроса компании Datanalisis, Фалькон опережал в предпочтениях избирателей действующего президента на 7%. Более 41% опрошенных заявили о готовности отдать голоса за Фалькона, за Мадуро готовы голосовать свыше 34%.