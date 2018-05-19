Глава полиции Армении представил сотрудникам ведомства своих новых замов

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Начальник полиции Армении Валерий Осипян представил в субботу руководящему составу ведомства своих новых заместителей — Армана Саркисяна и Ованнеса Кочаряна, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джаноян.
По его словам, Главное управление по борьбе с организованной преступностью возглавил бывший руководитель Ширакского областного управления полиции Артак Карапетян.
Ранее президент республики Армен Саркисян освободил от должностей замначальника полиции Унана Погосяна и Самвела Ованнисяна.
Осипян был назначен главой полиции Армении 10 мая по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.