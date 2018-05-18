ВСУ 42 раза за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 мая — РИА Новости. Украинские силовики 42 раза нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 650 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие.

"В целом за минувшую неделю украинские силовики 42 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 653 снаряда, мины и гранаты", — сказал Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе 12 населенных пунктов. По данным Народной милиции, огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. По словам Филипоненко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению.

"В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте Малая Вергунка", — сообщил Филиппоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР заявил, что 15 и 16 мая, накануне и в день заседания контактной группы в Минске, киевская сторона провоцировала подразделения Народной милиции ЛНР на открытие огня в районе Светлодарской дуги. "Подобные инциденты в преддверии встреч в Минске не единичны, однако мы не реагируем на провокации и соблюдаем режим прекращения огня", — сказал Филипоненко.