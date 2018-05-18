Предложивший разбомбить Крымский мост журналист уточнил свои слова

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский журналист Том Роган, который призвал Украину разбомбить Крымский мост, уточнил в новой колонке, что при ударе никто не должен пострадать. В остальном журналист не сожалеет о написанном.

Следственный комитет завел на Рогана и редактора еженедельника Washington Examiner, в котором вышла провокационная статья, уголовное дело.

В статье нашли "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Эксперты проведут комплексный психолого-лингвистический анализ статьи. Следственный комитет также установит все обстоятельства преступления.

Украина пообещала "защитить"

Позднее Роган написал в Twitter, что поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. По словам журналиста, ему помогут, если Россия "попытается послать его в колонию строгого режима "Черный дельфин".

"Нормально поболтали и пошутили", — заявил Роган. В Киеве не подтвердили факт телефонного разговора с журналистом.

В УФСИН по Оренбургу, где находится колония "Черный дельфин", заявили, что готовы принять любого.

"ГУФСИН области не решает, брать или нет в колонии региона, это решает суд, который и направляет осуждённого на место отбывания наказания. Это и не зависит от желания осуждённого"- сообщили в ведомстве.

Исправительную колонию № 6 Оренбургской области неофициально называют "Черным дельфином" из-за скульптуры у фонтана во дворе учреждения. Здесь отбывают пожизненное наказание самые опасные преступники — террористы, маньяки, педофилы.

Под надежной защитой

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Крымский мост надежно защищен, а призывы повредить его конструкцию — из области фантастики.

"У моста три уровня защиты, его охраняют корабли флота, интегрированные системы ПВО, станции наблюдения, спутниковая разведка — каждый украинский штурмовик, как только пересечет так называемую линию доступа, тут же окажется на прицеле", — заявил он.

По его словам, о том, чтобы подлететь к мосту и сбросить бомбы, не может быть и речи.

Попытаться повредить Крымский мост можно только воздушной массовой атакой камикадзе, но таких среди пилотов национальных ВВС Украины не наблюдается, подчеркнул парламентарий.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил о полной безопасности Крымского моста.

"Наши вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия, откуда бы они ни исходили", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Глава Крыма отметил, что статья Рогана не просто частное мнение отдельно взятого клинического русофоба. По его мнению, это отражение убеждений определенной части американской политической элиты.

"Если бы Америка наконец оставила мир в покое и сосредоточилась на своих собственных проблемах, большинство войн и конфликтов на нашей планете бы прекратилось", — подчеркнул глава полуострова.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

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