Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает проведение саммита США-КНДР

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. НАТО поддерживает проведение саммита США-КНДР, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы поддерживаем инициативу по проведению саммита и считаем, что важно обеспечить, чтобы мы по-прежнему оказывали давление на Северную Корею. Северная Корея должна воспользоваться историческим шансом для разрешения кризиса на Корейском полуострове", — сказал Столтенберг.

Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре.