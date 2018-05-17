Зорькин допускает, что Скрипалей "попросту похитили"

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Британии расследуется с множеством нарушений международного права — не исключено, что их "попросту похитили" власти, заявил в четверг глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"В полном списке нарушений международного права в деле Скриаплей и полная непрозрачность расследования, и лишение российских граждан консульского доступа и общения с родственниками", — сказал Зорькин в ходе лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

Последнее обстоятельство, по его мнению, "делает правомерной гипотезу о том, что они попросту похищены, и неслучайно от их лица с миром общается Скотланд-Ярд, устами которого они могут сказать все, что угодно".

"На основании откровенно бездоказательных обвинений, оскорбляющих разум и чувство справедливости, была проявлена экстраординарная солидарность ведущих стран Запада и приняты беспрецедентные меры против России", — констатировал глава КС РФ.

Похожую мысль в одном из интервью ранее высказал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, отказ властей Великобритании предоставить консульский доступ к Скрипалям "дает основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию".

Петербургский международный юридический форум проходит в северной столице в восьмой раз. Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством мероприятия.

Отравление в английском городе Солсбери осужденного за шпионаж в пользу Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.