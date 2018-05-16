Директор ФБР обеспокоен возможностью шпионажа со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что обеспокоен возможностью шпионажа со стороны китайской телекоммуникационной фирмы ZTE, несмотря на заверения президента США Дональда Трампа, что американские власти могут снять с компании введенные ранее ограничения.

"Мы в ФБР серьезно обеспокоены относительно любой компании, которая зависит от иностранных правительств, не разделяющих наши ценности. Мы не хотим, чтобы такие компании приобретали мощные позиции в наших телекоммуникационных сетях. Это дает им возможность злонамеренно видоизменять или красть информацию, дает им возможность заниматься скрытым шпионажем", — сказал Рэй на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената США.

Он также сказал, что ему ничего не известно о том, чтобы президент Трамп советовался с ФБР, прежде чем давать заверения ZTE.

Трамп заявил на выходных, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE.

Телекоммуникационный гигант ZTE сообщил, что сворачивает значительную часть своего бизнеса после того, как США в апреле запретили компании торговать с американскими поставщиками, мотивируя это экспортными нарушениями. Эти ограничения, как ожидается, могут ударить и по самим США — например, на американском рынке пользуются популярностью дешевые телефоны ZTE, которые покупают в основном пожилые американцы.