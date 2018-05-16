В соцсетях обсуждают инциденты с пассажирами латвийской авиакомпании

РИГА, 16 мая – РИА Новости. Сразу два инцидента с пассажирами латвийской национальной авиакомпании airBaltic вызвали бурное обсуждение пользователей соцсетей.

Первый конфликт произошел между пассажиром по имени Андрей Климов и сотрудницей airBaltic. Ей показалось, что Климов сфотографировал ее без разрешения, хотя пассажир уверяет, что делал снимок указаний о размерах багажа. В результате была вызвана охрана. Пока шло разбирательство, самолет улетел, а Климов был вынужден купить дорогой билет на другой рейс.

"Может, такая установка руководства компании — выполнять план по продаже билетов, снимая пассажиров с рейса, а потом по дорогому продавать им билет (лететь же надо). Теперь буду обращаться к адвокату о защите чести и достоинства и компенсации материальных потерь", — написал Климов на своей странице в Facebook.

Второй инцидент был связан с тем, что у пассажиров потребовали доплатить за багаж из-за превышения на два сантиметра допустимых размеров чемодана. Отдав за провоз двух чемоданов 120 евро, пассажиры по прилете в Венецию багажа на ленте не обнаружили. В итоге им пришлось звонить на платный номер airBaltic, чтобы выяснить судьбу своих вещей.

В авиакомпании извинились и заверили, что airBalti "делала все возможное, чтобы пассажирка получила багаж как можно быстрее".

Редакция Sputnik Латвия обратилась к представителям авиаперевозчика с просьбой прокомментировать эти инциденты.

В компании пояснили, что любые действия в области перевозок регулируются стандартами авиакомпании, аэропорта и правилами авиации – с целью обеспечения безопасности и порядка в аэропорту и самолете.

В AirBaltic призвали пассажиров перед полетом тщательно ознакомиться с правилами аэропорта и авиакомпании. В соответствии с ними, на территории аэропорта или в воздушном судне запрещено фотографировать или снимать на видео сотрудников, помещения и приборы.

Касательно доплаты, в airBaltic напомнили: для того чтобы обеспечить пассажирам бесплатный провоз багажа и персональных вещей, представители авиакомпании имеют право проверить размеры чемоданов, а также их вес — если они не соответствуют установленным нормам, авиакомпания может потребовать доплату.

В обязанности пассажира входит по требованию поместить ручную кладь в рамку для проверки размеров. Сумка должна легко умещаться и выниматься из рамки. Если она помещается туда при усилии или с деформацией, то считается, что сумка не соответствует размерам и ее нужно зарегистрировать за дополнительную плату.

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