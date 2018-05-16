В соцсетях обсуждают инциденты с пассажирами латвийской авиакомпании

РИГА, 16 мая – РИА Новости. Сразу два инцидента с пассажирами латвийской национальной авиакомпании airBaltic вызвали бурное обсуждение пользователей соцсетей.
"Может, такая установка руководства компании — выполнять план по продаже билетов, снимая пассажиров с рейса, а потом по дорогому продавать им билет (лететь же надо). Теперь буду обращаться к адвокату о защите чести и достоинства и компенсации материальных потерь", — написал Климов на своей странице в Facebook.
Второй инцидент был связан с тем, что у пассажиров потребовали доплатить за багаж из-за превышения на два сантиметра допустимых размеров чемодана. Отдав за провоз двух чемоданов 120 евро, пассажиры по прилете в Венецию багажа на ленте не обнаружили. В итоге им пришлось звонить на платный номер airBaltic, чтобы выяснить судьбу своих вещей.
В авиакомпании извинились и заверили, что airBalti "делала все возможное, чтобы пассажирка получила багаж как можно быстрее".
Редакция Sputnik Латвия обратилась к представителям авиаперевозчика с просьбой прокомментировать эти инциденты.
В компании пояснили, что любые действия в области перевозок регулируются стандартами авиакомпании, аэропорта и правилами авиации – с целью обеспечения безопасности и порядка в аэропорту и самолете.
Касательно доплаты, в airBaltic напомнили: для того чтобы обеспечить пассажирам бесплатный провоз багажа и персональных вещей, представители авиакомпании имеют право проверить размеры чемоданов, а также их вес — если они не соответствуют установленным нормам, авиакомпания может потребовать доплату.
В обязанности пассажира входит по требованию поместить ручную кладь в рамку для проверки размеров. Сумка должна легко умещаться и выниматься из рамки. Если она помещается туда при усилии или с деформацией, то считается, что сумка не соответствует размерам и ее нужно зарегистрировать за дополнительную плату.