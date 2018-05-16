Туск призвал обеспечить ЕК инструментами для защиты интересов в экономике

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Исполнительные органы ЕС должны получить возможность действовать для защиты интересов европейского бизнеса от возможных негативных последствий решения США по иранской сделке, заявил в среду глава Евросовета Дональд Туск.

"Мы рассмотрим (на встрече в Софии – ред.) варианты зашиты компаний от негативных последствий решения США, я хочу, чтобы ЕК получила "зеленый свет", чтобы она могла действовать, когда затрагиваются европейские интересы", — сказал Туск.

По его словам, для спасения ядерной сделки "необходим единый европейский фронт", но также нужно подтвердить намерение поднимать перед Тегераном вопросы его ракетной программы и политики в регионе.

Единство ЕС необходимо также в вопросе переговоров с США по вопросам тарифов на сталь и алюминий, добавил Туск.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до июня.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.