Подгруппы по Донбассу приступили к работе в Минске

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (63)

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Тематические подгруппы по урегулированию ситуации на востоке Украины начали работу в Минске, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.

В #Минск 'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/7Tw1BZFzyp — МИД Беларуси 🇧🇾 (@BelarusMID) 16 мая 2018 г.

В среду в столице Белоруссии запланированы заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.