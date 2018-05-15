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Немецкая разведка обвинила Россию в поддержке сепаратистов Каталонии

16:2815.05.2018
(обновлено: 17:15 15.05.2018)
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© AP Photo / Emilio MorenattiАкция протеста в поддержку каталонских политиков, которые были заключены в тюрьму, Барселона. 15 апреля 2018. Архивное фотоАкция протеста в поддержку каталонских политиков, которые были заключены в тюрьму, Барселона. 15 апреля 2018. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава внутренней разведки Германии, президент Федеральной службы защиты Конституции Ханс-Георг Маасен обвинил Россию в поддержке каталонских сепаратистов перед референдумом в октябре, пишет Der Spiegel.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД России оценили заявления о "российском вмешательстве в Каталонию"

Об этом он заявил на международной конференции представителей разведки в Берлине.

Маасен отметил, что получил информацию не из первых рук, однако то, что ему рассказали в разведывательных кругах, кажется ему весьма вероятным. Он подчеркнул, что речь идет о дезинформации и пропаганде, а не о финансовой поддержке.

На конференции в Берлине представители немецкой и британской разведки и НАТО обвинили Россию в дестабилизации западных демократий и в развертывании кампаний по дезинформации.

Маасен призвал граждан быть более бдительными и критичнее относиться к информации, с которой им приходится иметь дело.

Обвинения Маасена прозвучали на фоне избрания парламентом Каталонии на пост председателя регионального правительства Кима Торры, лидера общественной организации Omnium Cultural, поддерживающего отделение автономии.

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В МИД России оценили заявления о "российском вмешательстве в Каталонию"

Торра также является соратником Карлеса Пучдемона, бывшего президента Каталонии, которого власти Испании объявили в розыск, обвинив в сепаратизме. В июне 2017 года правительство региона с Пучдемоном во главе объявило о проведении референдума, который состоялся в октябре 2017 года. На нем за отделение от Испании проголосовали более 90 процентов жителей. Власти страны назвали референдум незаконным.

Представители испанского правительства в ноябре заявили, что российские хакеры якобы вмешивались во внутриполитические процессы в стране. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила глубокое сожаление в связи с тем, что в Мадриде подхватили волну антироссийской истерии. Она также отметила, что конкретные факты, подтверждающие, что Россия якобы заинтересована в ослаблении Испании, власти страны так и не предоставили.

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