МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов вернулся во Францию, он сделал это в срок, установленный французским правосудием, сообщил РИА Новости помощник сенатора Алексей Красовский.

"Его состояние стабилизировалось, он вернулся во Францию в срок, установленный для него французским судом. Никаких нарушений не было", — уточнил он.

С ноября прошлого года Керимов находится под следствием во Франции по обвинению в налоговых нарушениях, но время от времени следствие отпускает его в Россию.