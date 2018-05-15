В Бразилии бывшего топ-менеджера Petrobras за осудили за коррупцию

МЕХИКО, 15 мая – РИА Новости. Федеральный судья Бразилии Серхио Моро приговорил бывшего топ-менеджера Petrobras и еще 12 человек к разным срокам заключения за коррупцию при строительстве научно-исследовательского центра компании, сообщило агентство EFE.

Ренато Дюке приговорен к 2 годам и 8 месяцам заключения, экс-менеджер строительной компании OAS Хосе Пинейро – к 2,5 года, а казначей партии трудящихся Пауло Ферейра – около 10 лет тюрьмы.

Суд согласился с тем, что консорциум с участием OAS заплатил 39 миллионов реалов (10,8 миллиона долларов) в 2007-2012 годах, чтобы выиграть конкурс на строительство научного центра Petrobras.

Ранее OAS уже была признана виновной по другим обвинениям в коррупции.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные, которые в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц.