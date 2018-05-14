Дипломата из США, сбившего насмерть мотоциклиста, выпустили из Пакистана

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Власти Пакистана разрешили выезд из страны дипломату посольства США в Исламабаде, по вине которого в результате ДТП один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы, сообщили РИА Новости в госдепартаменте США.
"Можем подтвердить, что американский дипломат, который был причастен к трагическому автомобильному происшествию в Исламабаде 7 апреля, покинул Пакистан", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что внедорожник, за рулем которого находился военно-воздушный атташе посольства США, совершил наезд на мотоцикл в окрестностях Исламабада. После столкновения водитель мотоцикла скончался на месте, а его двоюродный брат был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Следствие тогда предположило, что причиной аварии стало грубое нарушение водителем внедорожника правил дорожного движения: дипломат пересек дорогу на красный свет. После аварии он попытался скрыться с места происшествия, однако был остановлен на первом же КПП. Военный атташе не был арестован ввиду наличия у него дипломатического иммунитета, однако несколько дней спустя посол США в Пакистане был вызван в МИД этой страны, где ему был выражен "решительный протест".
Впоследствии власти Пакистана внесли имя атташе в список лиц, которым запрещено покидать страну.
А, посол североамериканских государств, вызванный в МИД Пакистана, после вставленного ему "решительного протеста", как? Начал ходить прихрамывая? К тому же ему запретили покидать страну. Ой, не повезло ему.. )))
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