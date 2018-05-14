Лидер шиитов Ирака занял первое место на выборах в парламент

Голосование на избирательном участке в Багдаде. 12 мая 2018

Голосование на избирательном участке в Багдаде. 12 мая 2018

ЭРБИЛЬ, 14 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, занимает первое место на парламентских выборах после подсчета голосов в 16 из 18 иракских провинций, сообщила в понедельник вечером Высшая независимая комиссия Ирака.

Ожидается, что окончательные результаты голосования в двух оставшихся провинциях – Дахук и Киркук будут объявлены во вторник.

В субботу в Ираке прошли парламентские выборы впервые после освобождения страны от ИГ (запрещена в РФ). Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек.

В "Саирун" наряду с другими партиями и движениями входит и Иракская коммунистическая партия.

Среди провинций, в которых ас-Садр занял первое место, и столица страны город Багдад.

Фаворитами гонки также являются коалиции "Наср" ("Победа") и "Фатх" ("Завоевание"). Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, второй — популярный среди шиитов, экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр".

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших около двухсот различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

*Террористическая организация, запрещенная в России