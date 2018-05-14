Президент Италии снова дал время "Лиге" и "Движению" на переговоры

РИМ, 14 мая — РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла снова согласился предоставить дополнительное время лидерам "Движения 5 звезд" и партии "Лига", ведущим переговоры об образовании большинства, необходимого для создания правительства страны.

"Президент Италии не собирается мешать рождению политического правительства", — сообщили итальянским СМИ источники, близкие к президентской канцелярии, по завершении консультаций с руководителями "Лиги" и "Движения".

Отмечается, что Маттарелла принял просьбу их лидеров о предоставлении еще нескольких дней для завершения переговоров по общей программе, причем обе политические силы должны будут сообщить главе государства, когда будут готовы для новых консультаций.

Ранее лидеры "Лиги" и "Движения 5 звезд" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо по итогам переговоров у президента заявили, что сохраняют "различное видение" относительно ряда пунктов общей программы.