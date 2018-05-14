В Евросоюзе рассчитывают на партнерство с Британией в обороне после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду, что ЕС и Британия смогут установить тесное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности и обороны после выхода страны из Евросоюза.
Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.
"Выход Британии из ЕС никак не поменяет того факта, что Британия останется географически в Европе… ЕС и Британия нуждаются друг в друге", — заявила Могерини, выступая в понедельник на конференции, посвященной оборонной политике ЕС в связи с Brexit.
Ранее Евросоюз предлагал Великобритании после Brexit продолжить тесное сотрудничество в сферах безопасности, культуры и исследований, а также совместной работы в области международных отношений.