В Евросоюзе рассчитывают на партнерство с Британией в обороне после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила надежду, что ЕС и Британия смогут установить тесное стратегическое сотрудничество в сфере безопасности и обороны после выхода страны из Евросоюза.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

"Выход Британии из ЕС никак не поменяет того факта, что Британия останется географически в Европе… ЕС и Британия нуждаются друг в друге", — заявила Могерини, выступая в понедельник на конференции, посвященной оборонной политике ЕС в связи с Brexit.

"Мы заинтересованы в том, чтобы остаться как можно ближе друг к другу, потому что у нас общие стратегические интересы, и я не сомневаюсь, что наше будущее — это тесное партнерство и сотрудничество", — заявила она, напомнив, в частности, о проявленной европейскими странами солидарности в реакции на инцидент в Солсбери.

Ранее Евросоюз предлагал Великобритании после Brexit продолжить тесное сотрудничество в сферах безопасности, культуры и исследований, а также совместной работы в области международных отношений.