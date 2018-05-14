Министр обороны Филиппин в августе-сентябре планирует посетить Россию

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана посетит с визитом Россию в августе-сентябре этого года, а в ближайшее время в РФ приедет советник по национальной безопасности страны, сообщил РИА Новости глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано.

"В этом месяце (Россию – ред.) посетит наш советник по национальной безопасности, а в августе или сентябре — министр национальной обороны", — сказал Каэтано.

Он отметил, что в настоящее время Филиппины делают "шаги в направлении расширения сотрудничества в области безопасности", вопрос "приобретения современного российского оружия находится в стадии разработки".

В октябре на Филиппинах состоялась встреча Лорензаны и министра обороны РФ Сергея Шойгу, тогда же стороны подписали первый контракт по военно-технической линии, подразумевающий поставку гранатомётов РПГ-7В и выстрелов к ним.