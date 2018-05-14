Главы МИД Ирана и ФРГ обсудили сохранение ядерной сделки

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по телефону обсудил с коллегой из ФРГ Хайко Маасом сохранение договоренности по иранской ядерной программе, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Ирана.

"Часом ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, находящемся в Москве, обсудил и поделился с ним мнением относительно СВПД и программ ФРГ и ЕС по сохранению ядерной сделки", — сообщило ведомство на своем канале мессенджере Soroush.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.