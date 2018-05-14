Глава Финляндии предлагает обсудить на летних дебатах состояние миропорядка

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая — РИА Новости. Состояние миропорядка, устойчивое развитие, внешняя политика, участие Финляндии в делах ЕС, экономика, состояние окружающей среды — эти и другие вопросы предложил обсудить в ходе ежегодных дебатов в местечке Култаранта президент Финляндии Саули Ниинистё.

Мероприятие в летней резиденции финского президента в Култаранта впервые было организовано в 2012 году по инициативе Ниинистё и с тех пор проходит постоянно. В разное время гостями становились министры иностранных дел стран ЕС, руководители НАТО, лауреаты Нобелевской премии, известные экономисты и другие гости. В 2018 году мероприятие пройдет с 17 по 18 июня. Трансляцию мероприятия в прямом эфире ведет государственная телерадиокомпания YLE.

"Мероприятие начнется в воскресенье вечером (17 июня) с обсуждения миропорядка, который сейчас подвергается испытанию. Будем искать способы восстановления доверия в мире, где живут по правилам. Программа понедельника будет включать обсуждение необходимых перемен в Европейском союзе. Что будет с ЕС и какие планы Финляндии относительно союза?", — говорится в сообщении канцелярии финского президента.

Дебаты в Култаранте завершатся обсуждением взаимосвязи между экономикой и окружающей средой. Участникам дискуссии будет задан вопрос о том, как успехи в экономике зависят от экологии.

Для дебатов уже приглашено около ста участников из различных слоев общества, в том числе политики, экономики, науки и культуры, а также гости из-за рубежа. Имена гостей будут опубликованы позже.