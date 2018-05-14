Власти Палестины готовы поддержать мирные протесты против посольства США

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля, сказал советник президента Палестины по международным отношениям и внешнеполитическим вопросам Набиль Шаас.

Демонстрации и митинги, чреватые столкновениями с израильскими военными, ожидаются в понедельник — день открытия дипмиссии США в Иерусалиме, который американский президент Дональд Трамп признал столицей еврейского государства вопреки претензиям палестинцев на его восточную часть. Своей кульминации протесты могут достичь во вторник, когда будет отмечаться 70-я годовщина Накбы — палестинской национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний по миру сотен тысяч арабских беженцев.

"Мы поддерживаем все демонстрации протеста на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Иерусалиме против незаконного решения президента Трампа, но подчеркиваем, что поддерживаем именно мирные выступления, без применения силы", — сказал Шаас российским журналистам.

Готовясь к конфронтации, превосходящей по массовости и накалу события последних месяцев, израильские военные стянули подкрепления из тысяч солдат к сектору Газа, где волнения идут с конца марта, и на Западный берег, который пока оставался в стороне от протестов. Наибольшую обеспокоенность у израильтян вызывает Газа, где, по их данным, возможны попытки прорыва границы толпами местных жителей. На понедельник и вторник палестинцы планируют здесь кульминацию "Великого марша возвращения" — череды многотысячных протестов, унесших с 30 марта жизни свыше полусотни жителей анклава.

"На границе сектора Газа с Израилем мы поддерживаем мирных демонстрантов и выступаем против того, чтобы Израиль использовал силу против мирных демонстрантов, детей, женщин, журналистов, работников системы здравоохранения, которые находятся там, чтобы спасать жизни. Как вы знаете, с палестинской стороны есть тысячи раненых при том, что я не слышал, чтобы хотя бы один израильтянин пострадал", — сказал об этом Шаас.

Действия Трампа он назвал нарушением всех обязательств США и "обнулением" их предыдущих достижений, напомнив о признании Иерусалима израильской столицей, попытках закрыть представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне, сокращении помощи палестинским беженцам

"Президент Трамп нарушил абсолютно все предыдущие обязательства американцев и обнулил все их предыдущие достижения. Ранее американцы и так были привержены защите израильской стороны, но при этом по крайней мере соблюдали минимальные договоренности с палестинцами. Теперь все это обнулено и разрушено", — сказал Шаас.

На действия Трампа палестинцы ответили прекращением политического диалога с США и отказом от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем. Обвинив президента в предвзятости в пользу еврейского государства и заранее отвергнув мирные инициативы, которые тот готовит, Рамаллах обсуждает с зарубежными партнерами, включая Россию, новый коллективный формат урегулирования, схожий, по задумке палестинцев, с многосторонними механизмами решения иранской атомной проблемы.