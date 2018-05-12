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Парламент Каталонии не утвердил Торру главой женералитета

20:4112.05.2018
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© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкЗаседание парламента Каталонии. Архивное фотоЗаседание парламента Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Бойков
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МАДРИД, 12 мая — РИА Новости. Парламент Каталонии не смог утвердить в субботу на пост главы правительства автономного сообщества представителя партии "Вместе за Каталонию" Кима Торру. Второй тур голосования назначен на понедельник.

Сувенирные флаги Каталонии в магазине в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Выступление Торры вносит раскол в каталонское общество, заявили в Испании

За проголосовали 66 депутатов, против 65, четверо воздержались.

Торру поддержали лишь представители партии "Вместе за Каталонию", чей лидер Карлес Пучдемон в Берлине дожидается решения немецкого суда о его экстрадиции в Испанию, и "Левые республиканцы Каталонии", чей лидер Ориол Жункерас находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме (ему предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств в связи с незаконным референдумом о независимости 1 октября 2017 года).

Против выступили выступающие за территориальную целостность Испании крупнейшая в каталонском парламенте партия "Граждане", Соцпартия Каталонии и Народная партия. Четыре представителя крайне левой сепаратистской партии "Кандидатура Народного единства" (CUP), добивающейся отделения Каталонии и призывающая к неповиновению, воздержались. Ранее CUP заявляла, что единственным законным главой женералитета может быть Карлес Пучдемон.

Горожане ожидают результатов внеочередных выборов в парламент Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Кандидат на пост главы женералитета Каталонии обещает строить независимость

Для победы в первом туре Торре необходимо было получить абсолютное большинство — минимум 68 голосов из 135. Для победы во втором туре, который состоится в понедельник, достаточно простого большинства. Если радикальная партия "Кандидатура народного единства" (CUP) на созванном в воскресенье политическом совете примет решение воздержаться, то Торра будет избран новым главой каталонского правительства при 66 голосах "за", 65 "против" и четырех воздержавшихся.

Чтобы избежать досрочных выборов, каталонский парламент должен избрать нового главу женералитета до 22 мая.

Кандидатуру Торры на должность главы каталонского правительства предложил лидер партии "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон.

Выступая с программной речью в парламенте в субботу, Торра заявил, что в случае прихода к власти продолжит курс на создание независимого государства и принятие конституции.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате. Архивное фото
© AP Photo / Paul White
Рахой ответил на заявления кандидата на пост главы правительства Каталонии

"Здесь сегодня должен быть не я. Здесь должен быть законный председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон… Хочу четко сказать: наш председатель правительства — Карлес Пучдемон, и мы останемся верными мандату 1 октября (день проведения незаконного референдума о независимости — ред.) — строить независимое государство в форме республики, обеспечивать богатство и социальное единство", — заявил Торра.

Правительство Испании резко раскритиковало программную речь кандидата на пост главы женералитета, заявив, что она направлена на раскол общества, и пообещало ответить на любое несоблюдение закона и конституции.

Лидер крупнейшей в каталонском парламенте центристской фракции "Граждане", выступающей за территориальную целостность Испании, Инес Арримадас обвинила Торру в оскорблении 75% жителей Каталонии, которые считаются себя и испанцами, и каталонцами, процитировав ряд националистических антииспанских высказываний Торры, в том числе о недопустимость говорить на территории Каталонии на испанском.

"Вы представляете собой крайний национализм. Вы подбрасываете дрова в огонь… В своей речи вы повторяете мантру — Каталония это одно, а Испания другое", — заявила политик.

Арримадас пообещала лично перевести высказывания Торры и направить руководству ЕС, в том числе председателю еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру, чтобы в Европе "были в курсе, кто является кандидатом на пост председателя правительства Каталонии".

Сержи Сабриа, представитель фракции "Левые республиканцы Каталонии" заявил, что Республика Каталония — это факт, и "обратного пути нет". "Республика — это единственная возможность сделать страну лучше", — заявил Сабриа.

"Сегодня мы продолжаем путь к республике, и мы делаем это на основе результатов Каталонского Октября (1 октября 2017 года в Каталонии прошел незаконный референдум о независимости, в нем приняли участие чуть более 40% избирателей автономного сообщества, более 90% проголосовали за независимость — ред.)", — заявил представитель левых республиканцев.

Глава каталонских социалистов Микель Исета обвинил Торру в "демонстрации нетерпимости". "Мы так и продолжим — референдум/нереферендум, независимость/ненезависимость или мы готовы говорить?", — задал риторический вопрос Исета.

Он напомнил, что в парламенте большинство составляют сторонники сепаратизма, но большинство жителей автономного сообщества не поддерживают "проект независимости". "Строить программу, основываясь на сепаратистском большинстве, — ошибка", — заявил Исета.

Торра является одним из самых радикальных представителей сепаратистского крыла. Он родился в городе Бланес (провинция Жирона). На протяжении 20 лет работал в частных страховых компаниях, в том числе в Швейцарии. В настоящее время занимается издательским бизнесом (ему принадлежит издательство A Contra Vent Editors), пишет книги, в том числе о Второй Испанской Республике (1931-1939), получил ряд литературных премий. Был председателем общественной организации Òmnium Cultural.

Торра неоднократно в социальных сетях и публикациях допускал националистические оскорбительные высказывания в адрес Испании и испанцев.

Каталония переживает глубокий политический кризис после досрочных выборов в региональный парламент 21 декабря 2017 года. Они состоялись на фоне введения прямого правления Мадрида после незаконного референдума о независимости 1 октября и провозглашения независимости парламентом 27 октября.

Первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, однако три сепаратистские партии — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — получили абсолютное большинство — 70 мандатов.

Все политики, которые до сих пор выдвигались кандидатами на пост главы женералитета (Карлес Пучдемон, Жорди Санчес и Жорди Туруль), обвиняются в совершении преступлений в связи с незаконным референдумом о независимости. Им предъявлены обвинения в организации восстания, за что по испанским законам грозит до 30 лет тюремного заключения.

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