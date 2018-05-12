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Главу Минобороны Пакистана назначили исполняющим обязанности главы МИД

15:4212.05.2018
(обновлено: 15:51 12.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр обороны Исламской Республики Пакистан Хуррам Дастгир Хан. Архивное фотоМинистр обороны Исламской Республики Пакистан Хуррам Дастгир Хан. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая — РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан назначен исполняющим обязанности главы МИД страны до окончания срока полномочий действующего правительства, передает телеканал Geo TV.

Министр иностранных дел Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По данным телеканала, который ссылается на распоряжение премьер-министра страны Шахида Хакана Аббаси, Хан является членом правящей партии "Пакистанская мусульманская лига" и одним из ближайших сторонников экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа.

Телеканал отмечает, что пост министра иностранных дел Пакистана стал вакантным в конце апреля, когда Высокий суд Исламабада отстранил бывшего главу МИД республики Хаваджу Асифа. Основанием для такого решения послужило то, что при подаче в 2013 году документов на участие в парламентских выборах Асиф сокрыл факт наличия у него разрешения на работу от другого государства — ОАЭ.

Суд посчитал, что бывший глава МИД поступил "нечестно" и "неискренне", скрыв этот факт намеренно. В связи с этим, руководствуясь статьей 62 конституции Пакистана, коллегия из трех судей единогласно приняла решение в пользу лишения Асифа статуса федерального министра и члена парламента.

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