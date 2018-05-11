КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Полиция Украины завела уголовное дело в связи с вмешательством в деятельность Арсения Яценюка, когда он работал премьер-министром Украины, с целью его отставки, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.

"После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства", — говорится в сообщении.

По данным полиции, уголовное дело завели по статье "вмешательство в деятельность государственного деятеля", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

"Следствие рассматривает версию заговора группы лиц для реализации этого преступного замысла. По предварительным выводам, они осуществляли вмешательство путем подкупа граждан, организации проплаченных митингов и распространения дискредитационной и ложной информации в СМИ и через народных депутатов, экспертов, других лиц", — добавили в полиции.

В полиции отметили, что, по информации депутата Верховной рады Александра Онищенко, только в течение 2015-2016 годов на подобные акции было потрачено более 30 миллионов долларов.