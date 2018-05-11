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Макрон и Меркель дают отпор Трампу. США и ЕС на грани большой ссоры

16:2511.05.2018
(обновлено: 17:34 11.05.2018)
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© AFP 2018 / Odd AndersenКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров в БерлинеКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон перед началом переговоров в Берлине
© AFP 2018 / Odd Andersen

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Встретившись на церемонии вручения премии имени Карла Великого в немецком Ахене, лидеры Франции и Германии заявили о недоверии Соединенным Штатам и намерении создать сильную Европу, способную во всем обходиться без Вашингтона. Это самая резкая публичная критика европейцами Белого дома со времен Иракской войны 2003 года.

Что разозлило Макрона 

Президент Франции воспользовался приглашением посетить Германию, чтобы указать на внешние угрозы, с которыми, по его мнению, сталкивается Евросоюз. Свое внимание он сосредоточил на США.

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018

"Примем ли мы чужую власть или даже тиранию над собой? Кто имеет право решать за нас в торговле — те ли, кто угрожают нам, потому что правила их более не устраивают? Мы сделали выбор в пользу того, чтобы созидать мир на Ближнем Востоке, а другие державы не держат свое слово", — перечислил накопившиеся претензии Макрон. И задал собравшимся вопрос: "Должны ли мы уступать политике худшего?"

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Единству конец: Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа на иранской войне

Критику французского лидера вызвали угрозы Вашингтона отменить льготы на поставки стали и алюминия из Евросоюза, действовавшие с середины 1990-х. Таким образом президент Дональд Трамп надеется выровнять торговый дисбаланс: на протяжении последних десятилетий США гораздо больше покупали, чем экспортировали в ЕС. Решение о тарифах будет принято в ближайшие недели — до 1 июня 2018 года.  

Одновременно Белый дом объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. В четверг, 10 мая, стало известно о введении против Тегерана нового пакета экономических санкций. Под ударом оказались европейские компании, инвестировавшие миллиарды в экономику исламской республики. США грозятся наказать эти фирмы, ограничив им доступ к своему рынку.

Меркель хочет независимости от Вашингтона 

Канцлер ФРГ согласилась с коллегой в том, что Евросоюз не может более рассчитывать на США. Альтернативу прежнему трансатлантическому партнерству Меркель видит в выстраивании самостоятельной европейской политики, в том числе и в сфере обороны.  

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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В Совфеде прокомментировали заявление Меркель о Европе и США
"Прошли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна сама решать свою судьбу. В этом и состоит наша задача на будущее", — отметила Меркель. При этом канцлер признает, что ЕС находится только в начале пути: "Европейская совместная внешняя политика в младенческом состоянии. И для самого нашего существования важно добиться прогресса в этом отношении, поскольку характер конфликтов чрезвычайно изменился со времен холодной войны".

В подтверждение своих намерений лидеры Франции и Германии позвонили президенту Ирана Хасану Рухани и заверили его в своей приверженности заключенной в 2015 году ядерной сделке. 

Что думают другие европейские политики

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер эмоционально отреагировал на решение США ввести антииранские санкции, задевающие экономические интересы европейских фирм. По его словам, в долгосрочной перспективе Вашингтон наносит ущерб самому себе.  

"В этой ситуации мы, Европейский союз, должны заместить США, утратившие как международный игрок силу и законность. По этой причине США потеряют в будущем и свое влияние", — уверен он. Юнкер осудил "ожесточение", с которым Вашингтон портит исторически сложившиеся международные отношения. "В США больше не хотят сотрудничать с другими частями света", — резюмировал европолитик.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Юнкер предложил избирать главу Еврокомиссии всеобщим голосованием
Особенно резко отреагировали на выход Америки из соглашения с Тегераном во Франции. Ведущие компании страны — Airbus,  Total,  Renault и Peugeot — инвестировали в иранскую экономику серьезные средства. Теперь гигантам индустрии придется либо пересмотреть планы, либо попасть под санкции, вступающие в силу в ноябре 2018 года. Это противоречит здравому смыслу, полагает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан. "Мы считаем, что экстерриториальный характер санкций неприемлем. Европейцы не должны платить за выход Вашингтона из договора, заключению которого он сам в прошлом способствовал", — убежден глава МИД.

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В мире
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Гребцов
В стиле кабаре "Мулен Руж".
16:54
11.05.2018
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