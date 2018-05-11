В Киеве организовали митинг по случаю дня рождения Савченко

Участники акции в поддержку Надежды Савченко в день её рождения у следственного изолятора СБУ в Киеве, где она содержится

Участники акции в поддержку Надежды Савченко в день её рождения у следственного изолятора СБУ в Киеве, где она содержится

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Сторонники депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в ее день рождения в пятницу проводят митинг у здания Службы безопасности Украины, следует из видео, опубликованного на странице в Facebook ее сестры Веры.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая. В пятницу у Савченко день рождения, она голодает уже 50 дней.

Участники митинга выступают в режиме свободного микрофона, они выражают Савченко поддержку. Некоторые сторонники политика принесли с собой надувные шарики и мягкие игрушки.

"Тут собрались сторонники, друзья, которые поддерживают Надежду… В конце акции мы запустим шарики для всех тех, кто находятся под давлением политического режима", — заявила сестра Савченко Вера.

При этом она рассказала, что в пятницу провела встречу с сестрой. "Мы виделись сегодня с Надеждой. Она, как всегда, молодец, держится. Она начала терять, как мне показалось, веру… Но когда я ей рассказала, что тут происходит вокруг… к ней дух вернулся", — сказала она.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.