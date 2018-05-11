Полиция безопасности два часа допрашивала лидера "Русского союза Латвии"

РИГА, 11 мая — РИА Новости. Экс-депутата Европарламента, одного из лидеров партии "Русский союз Латвии" Татьяну Жданок более двух часов допрашивали в Полиции безопасности.
Жданок пришла на допрос в полицию безопасности к 11.00, а вышла оттуда после 13.00. "Уже отпустили. Даже не под подписку о невыезде", — сказал РИА Новости соратник Жданок, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.
На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.