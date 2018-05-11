Полиция безопасности два часа допрашивала лидера "Русского союза Латвии"

РИГА, 11 мая — РИА Новости. Экс-депутата Европарламента, одного из лидеров партии "Русский союз Латвии" Татьяну Жданок более двух часов допрашивали в Полиции безопасности.

Жданок присвоен статус подозреваемый по уголовному делу в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания на котором, возможно, осуществлялись действия против государства.

Жданок пришла на допрос в полицию безопасности к 11.00, а вышла оттуда после 13.00. "Уже отпустили. Даже не под подписку о невыезде", — сказал РИА Новости соратник Жданок, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.