МИД Латвии осудил нападение на посольство в Москве

РИГА, 10 мая — РИА Новости. Госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович в четверг пригласил посла России в республике Евгения Лукьянова, чтобы выразить осуждение совершенного 9 мая нападения на посольство Латвии в Москве, сообщила пресс-служба латвийского внешнеполитического ведомства.

Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о нападении на здание посольства страны в Москве. Незарегистрированная партия "Другая Россия" ранее сообщила, что ее члены "забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве", отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступавшего за возвращение русскоязычного школьного образования.

"Во время встречи Пилдегович заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических связях, а также предпринять все меры безопасности, чтобы не допустить подобных нападений, и для наказания виновных. МИД вручил России ноту в связи с нападением", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Госсекретарь МИД попросил российскую сторону устранить повреждения, причиненные зданию посольства во время нападения.

Линдерман был задержан во вторник на остановке общественного транспорта людьми в масках. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полиция безопасности завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.