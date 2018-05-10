Житель Сахалина перевез в Японию контрабанду на 300 миллионов рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 мая — РИА Новости. На жителя Сахалина заведено 19 уголовных дел, за два года он незаконно перевёз в Японию морепродуктов на 300 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-служба Сахалинской таможни.

"Сахалинский предприниматель за два года незаконно поставил в Японию морепродукты общей стоимостью 300 миллионов рублей. За контрабанду и уклонение от уплаты таможенных взносов на островитянина завели 19 уголовных дел", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на протяжении двух лет бизнесмен пользовался фальшивыми документами для таможенных служб. Он подделывал контракты на вывозимый товар и заявлял недостоверные данные о стоимости экспортируемой рыбы. В итоге он не выплатил в бюджет 2,5 миллиона рублей.