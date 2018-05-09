Путин обсудил с Совбезом удары Израиля по Сирии и иранскую ядерную сделку

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с выходом США из иранской сделки, сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, министра иностранных дел Сергей Лавров, министра внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также и.о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.