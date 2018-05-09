Путин обсудил с Совбезом удары Израиля по Сирии и иранскую ядерную сделку

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 9 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 9 мая 2018

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с выходом США из иранской сделки, сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

"Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа", — сказал он.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, министра иностранных дел Сергей Лавров, министра внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также и.о. спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.