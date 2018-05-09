Премьер Госсовета Китая поздравил Медведева с назначением премьером

ПЕКИН, 9 мая – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму Дмитрию Медведеву в связи с его назначением на должность председателя правительства РФ и выразил готовность на дальнейшее сотрудничество с Россией, говорится в сообщении министерства иностранных дел КНР.

Госдума на пленарном заседании во вторник проголосовала за утверждение Дмитрия Медведева премьер-министром России. Чуть позже во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева премьер-министром. Этот документ вступил в силу со дня его подписания, 8 мая.

"Я ожидаю, что мы вместе с господином премьер-министром сделаем новый вклад в повышение уровня двусторонних отношений и продвижение сотрудничества во всех сферах", — заявил Ли Кэцян, слова которого приводит МИД КНР.

В поздравительной телеграмме Ли Кэцян также отметил, что в последние годы российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства сохраняют высокий уровень развития. Он добавил, что стороны последовательно продвигают практическое сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, авиационной и в других сферах" — добавил китайский премьер.