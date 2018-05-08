МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минские власти допустили, что мероприятие, подобное акции "Бессмертный полк", будет присутствовать в праздновании Победы 9 мая в Белоруссии. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".
Она пояснила, что 9 мая во время возложения цветов на столичной площади Победы школьники, активисты Белорусского республиканского союза молодежи традиционно выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
"Мы, может быть, не назвали ее так — акцией "Бессмертный полк", но такой элемент или эпизод, он есть", — сказала Романович.
Акцию "Бессмертный полк" в 2018 году поддержало больше сотни стран. Однако, как сообщал организатор мероприятия в Минске, депутат Палаты представителей первого созыва Валерий Драко, инициаторы проекта получили от властей Минска отказ в проведении шествия. Он добавил, что акция будет проведена, невзирая на запрет.
"Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы", — сказал Драко.