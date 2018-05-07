Премьер-министр Ливана заявил, что доволен результатами выборов

БЕЙРУТ, 7 мая — РИА Новости. Лидер суннитской партии "Мустакбаль" премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что доволен результатами парламентских выборов, которые принесут его партии лишь 21 депутатский мандат.

По предварительным неофициальным данным, победу на выборах 6 мая одержали кандидаты от шиитских партий "Хезболлах" и "Амаль" и их союзники. На 128 мест в парламенте претендовали 976 зарегистрированных кандидатов.

"Итоги выборов дают "Мустакбаль" блок из 21 депутата в парламенте… Я хочу вам сказать, что доволен результатами, и, если хотите, скажу — мы считаем, что мы победили", — заявил Харири на пресс-конференции в Бейруте.

На выборах 2009 года партия "Мустакбаль" во главе с Харири получила 33 кресла в парламенте.

Премьер отметил, что является союзником президента страны Мишеля Ауна, но противоречия с "Хезболлах" останутся. "Ливану нужна стабильность и программа по восстановлению страны — это очевидно", — добавил он.