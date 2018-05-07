Суд в Армении освободил из-под стражи экс-кандидата в президенты

ЕРЕВАН, 7 мая – РИА Новости. Суд в Армении освободил из-под стражи под подписку о невыезде экс-кандидата в президенты Андриаса Гукасяна, арестованного за массовые беспорядки в 2016 году, связанные с захватом полка патрульно-постовой службы, передает корреспондент РИА Новости.

Суд, удовлетворив ходатайство адвокатов, освободил Гукасяна в зале заседания. На судебном заседании присутствовал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля напавшие сложили оружие и сдались властям, после чего были арестованы.

Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.

На президентских выборах 2013 года Гукасян набрал чуть больше 0,5% голосов.