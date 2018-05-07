Трамп вступился за кандидата в президенты ЦРУ на фоне обвинений ее в пытках

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил в защиту кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хаспел, которую правозащитники критикуют за причастность к пыткам, заявив, что она "жесткая к терроризму".

"Джина Хаспел, глубоко уважаемый мной кандидат на пост директора ЦРУ, служит мишенью для нападок из-за того, что она была слишком жесткая по отношению к террористам. Подумайте над этим, в эти очень опасные времена у нас есть наиболее квалифицированный человек, которого демократы хотят убрать, потому что она слишком жесткая к террору. Победу Джине!" — написал в Twitter американский президент.

Ранее Трамп предложил Хаспел, работавшую до этого времени заместителем директора ЦРУ, на место директора. В случае утверждения сенатом Хаспел станет первой женщиной во главе этого ведомства. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.

Слушания по ее кандидатуре в сенате пройдут 9 мая. На данный момент Хаспел является исполняющей обязанности главы разведывательного ведомства.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.

Согласно изданию Washington Post, часть документов по программе допросов показывает, что Хаспел поддерживала действия ЦРУ, но согласно другим, она не была активным сторонником жестокого обращения с заключенными, а сама программа была одобрена президентом.