МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил в защиту кандидата на пост директора ЦРУ Джины Хаспел, которую правозащитники критикуют за причастность к пыткам, заявив, что она "жесткая к терроризму".Twitter американский президент.
Ранее Трамп предложил Хаспел, работавшую до этого времени заместителем директора ЦРУ, на место директора. В случае утверждения сенатом Хаспел станет первой женщиной во главе этого ведомства. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.
Слушания по ее кандидатуре в сенате пройдут 9 мая. На данный момент Хаспел является исполняющей обязанности главы разведывательного ведомства.
Согласно изданию Washington Post, часть документов по программе допросов показывает, что Хаспел поддерживала действия ЦРУ, но согласно другим, она не была активным сторонником жестокого обращения с заключенными, а сама программа была одобрена президентом.