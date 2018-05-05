Дипломаты пятые сутки не могут найти россиянина Ярошенко, осужденного в США

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости. Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в тюрьме в США, переведен из своей камеры и его местонахождение неизвестно уже пятый день, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.

"По словам сокамерников, его поместили в "сегрегацию", то есть его отделили от остальных. Мы пытались установить контакт с тюремной администрацией, просили организовать телефонный звонок с Ярошенко, но пока такой возможности не было. Насколько я понимаю, у него есть какие-то ограничения на использование телефона", — сказал адвокат.

По его словам, попытки выяснить предпринимали также супруга Ярошенко и сотрудники генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Тарасов подтвердил, что Ярошенко плохо себя чувствовал, но сказал, что не знает, могли ли его перевести в тюремную больницу.

"Хотелось бы верить, что его не в карцер поместили, а на лечение. Но не могу этого сказать", — добавил адвокат.

Он сообщил, что в понедельник будет снова пытаться выяснить судьбу своего подзащитного, поскольку "в выходные в тюрьме не ответят".

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в Генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.