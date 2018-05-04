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Стороны в Донбассе заявляют о приверженности миру, число обстрелов растет

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (55)
22:4604.05.2018
(обновлено: 23:01 04.05.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкМестные жители Куйбышевского района у гаража, поврежденного в ходе ночного обстрела Донецка. Апрель 2018Местные жители Куйбышевского района у гаража, поврежденного в ходе ночного обстрела Донецка. Апрель 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе завершился в столице Белоруссии. На заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, на фоне смены Киевом формата операции в Донбассе, представители украинских властей заявили о приверженности дипломатическому пути разрешения конфликта.

Нарушения учащаются

Ситуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости
ОБСЕ заявляет о росте числа нарушений перемирия в Донбассе
Вместе с тем, как заявил, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в последнее время в Донбассе выросло число нарушений перемирия. "К сожалению, в последние дни (число нарушений — ред.) очень высокое… В среднем число нарушений выросло", — заявил Сайдик журналистам в пятницу в Минске по итогам переговоров.

О высоком уровне эскалации заявили и самопровозглашенные республики Донбасса. В Киеве также отметили, что эскалация в Донбассе усиливается как по количеству обстрелов, так по типам применяемого оружия.

При этом российская сторона на заседании контактной группы предложила усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе. "Контактная группа рассмотрела ряд случаев нарушения действующего режима прекращения огня, в частности, происшедшие вблизи Донецкой фильтровальной станции. Российская делегация предложила СММ ОБСЕ усилить контроль на прилегающем к станции участке линии соприкосновения и фиксировать сторону, нарушившую режим безопасности ДФС. А также проводить расследование каждого случая нарушения режима прекращения огня", — заявил журналистам полномочный представитель России в группе Борис Грызлов.

Минские соглашения
Минские соглашения

Приверженность миру

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Киев ничего не сделал для решения кризиса в Донбассе, заявили в ДНР
В пятницу представителям Киева в Минске пришлось пояснить свою позицию на переговорах в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко указа о завершении "антитеррористической операции" в Донбассе, которая длилась более четырех лет, и переходе к "операции Объединенных сил Украины". Теперь руководство операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военному блоку.

Как сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, в Минске было заявлено о сохранении приверженности минским договоренностям и решению конфликта только политико-дипломатическим путем.

"Украинская сторона остается преданной минским договоренностям и выполняет все взятые на себя обязательства, разрешение конфликта возможно лишь политико-дипломатическим путем", — заявила Олифер.

В свою очередь Сайдик подтвердил журналистам, что во время состоявшегося в пятницу обсуждения вопроса о смене Киевом формата операции в Донбассе представитель властей Украины Кучма заверил в приверженности дипломатическому пути решения конфликта.

Отчет об успехах

Борис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украина гарантировала соблюдение минских договоренностей, заявил Грызлов
В качестве примера важного и конкретного результата работы контактной группы и ее тематических подгрупп спецпредставитель ОБСЕ напомнил о восстановлении работы оператора мобильной связи "Vodafone-Украина" в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Он назвал это большим достижением.

Тема восстановления мобильной связи на неподконтрольной Киеву территории неоднократно поднималась на минских переговорах. Сайдик называл проблему отсутствия связи одной из наиболее важных для гражданского населения зоны конфликта.

С января не получалось договориться о ремонтных работах для восстановления нарушения связи сотового оператора "Vodafone-Украина", произошедшего из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории. В конце апреля работа "Vodafone-Украина" на территории ДНР была восстановлена.

Сайдик высоко оценил работу сотрудников компании, которые "в течение четырех дней провели масштабную работу по технической проверке и перезапуску оборудования", а также поблагодарил Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая сопровождала их в течение всего времени пребывания в ДНР.

Новые задачи

Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В ОБСЕ призвали гарантировать безопасность сотрудникам ДФС
Между тем Сайдик поднял еще одну важную проблему – обеспечение стабильной работы Донецкой фильтровальной станции, которая снабжает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

Дипломат призвал предоставить гарантии безопасности сотрудникам Донецкой фильтровальной станции, которая неоднократно подвергалась обстрелам за время конфликта в Донбассе.

В ДНР рассказали, что станция 242 раза подвергалась обстрелам с начала конфликта в Донбассе. По мнению полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Дениса Пушилина, для стабилизации ситуации необходимо развести силы сторон конфликта в этом районе.

При этом в ДНР считают, что разведение сил в районе фильтровальной станции возможно после отвода подразделений и вооружения в районе Станицы Луганской, которое пока не происходит. "Несмотря на уже 19 периодов тишины, которые, согласно решению контактной группы являются основным критерием для проведения разведения, украинская сторона продолжает игнорировать и настойчиво не выполнять данное соглашение… Блокируя разведение сил и средств на Станице Луганской, Украина затягивает и прекращение огня на Донецкой фильтровальной станции", — заявила пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина.

Условия есть, подвижек нет

Обмен военнопленными между ДНР и Украиной. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В подготовке к обмену пленными в Донбассе подвижек нет, заявили в ОБСЕ
В пятницу спецпредставитель ОБСЕ Сайдик заявил, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не смогла продвинуться вперед в обсуждении вопроса о подготовке второго этапа обмена пленными.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года.

При этом Грызлов заявил, что для обмена военнопленных в Донбассе по формуле "всех на всех" созданы все условия.

"Если власти Украины в действительности хотят политико-дипломатической и экономической реинтеграции Донбасса, то они должны сделать прописанные в минских соглашениях шаги по законодательному предоставлению этой территории особого статуса, вступающего в силу по "формуле Штайнмайера". Провести амнистию участников противостояния с обеих сторон и завершить обмен удерживаемыми сторонами конфликта лицами по формуле "всех на всех". Мы считаем, что сегодня созданы все условия для этого обмена", — заявил он.

Движения нет, нужен импульс

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Россия предложила усилить контроль за соблюдением перемирия в Донбассе
В свою очередь исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что за более чем три года Киев не сделал ни одного реального шага в вопросе политического урегулирования ситуации в Донбассе.

"В очередной раз призываем Киев прекратить эскалацию напряженности как на фронтах, так и на минской площадке, и приступить наконец к реальным действиям по возобновлению мира в Донбассе. Это сложный процесс, однако при посредничестве ОБСЕ и Российской Федерации, а также при должном давлении на Киев со стороны международного сообщества, мы надеемся на изменение подхода украинской стороны к переговорам в пользу конструктивного и открытого диалога", — отметила Никонорова.

Сайдик высказал надежду, что в скором времени "нормандская четверка" (Россия, ФРГ, Франция и Украина) придаст дополнительный импульс процессу политического урегулирования конфликта в Донбассе.

В ОБСЕ считают, что для успешной работы политической подгруппы очень важно тесное взаимодействие с "нормандским форматом".

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПовреждения автомобиля после ночного обстрела в Донецке. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения автомобиля после ночного обстрела в Донецке. 11 апреля 2018

 

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