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Инициативу России и Китая по СВПД поддержало 120 стран, заявили в МИД

16:4404.05.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЖЕНЕВА, 4 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Российско-китайскую инициативу в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе поддержало свыше 120 государств-членов ДНЯО, 25 стран ее подписали, заявил журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
Источник рассказал об отказе США поддержать инициативу России и КНР по СВПД
"В целом, российско-китайское заявление поддержали порядка 120 стран. А подписали порядка 25. Но здесь подпись не важна. Те, кто не стали подписывать, а объясняли, какое давление на них оказывали американцы, они открытым текстом нам говорили: "если будет заявление России и Китая, то для нас ничего большего и не надо, это же больше половины мира! Мы вас поддерживаем, но подпись не можем ставить", — сказал он.

По словам дипломата, США при этом вели активную подрывную деятельность вокруг российско-китайской инициативы.

"Наше совместное заявление поддержали практически все, кроме США и тех государств, на которые они смогли надавить. К примеру, все европейские члены НАТО. Для нас это было большим удивлением, потому что то, что мы прописали в совместном заявлении, полностью отражает их национальную позицию", — сказал он.

Ермаков подчеркнул, что "нашим европейским партнерам очень тяжело, потому что они испытывают колоссальное давление со стороны нынешней администрации США".

"Европа уже теряет суверенитет. Они уже не могут поднять голос в защиту своих национальных интересов", — добавил он.

Россия и Китай на прошлой неделе официально представили на втором подготовительном комитете по подготовке конференции ДНЯО 2020 совместную инициативу по поддержке странами-участницами Договора о нераспространении ядерного оружия соглашения по иранской ядерной программе.

Города мира. Тегеран. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия и Китай призвали участников СВПД придерживаться договоренностей
В распространенном заявлении, открытом для поддержки странами ДНЯО, указывается на необходимость "для всех сторон СВПД тщательно придерживаться и полностью выполнять свои обязательства по договору", воздерживаться от действий, которые подрывают обязательства стран в рамках СВПД.

В документе странам ДНЯО также предлагается выразить свою поддержку всеобъемлющему и эффективному выполнению СВПД в том виде, в каком он принят резолюцией СБ ООН 2231, признать, что СВПД внес значительный вклад в укрепление глобальной архитектуры нераспространения и международной безопасности, его заключение продемонстрировало, что вопросы нераспространения могут быть решены только дипломатическим путем в соответствии с ДНЯО.

Также в документе предлагается выразить важную и независимую роль МАГАТЭ в работе по верификации и мониторингу иранской ядерной программы и приветствовать постоянные заверения гендиректора МАГАТЭ о том, что Иран полностью выполняет свои обязательства в рамках СВПД. Кроме того, Китай и Россия предлагают государствам поддержать роль совместной комиссии по СВПД.

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