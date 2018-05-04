Киев признал, что задержанное в России судно прошло границу без разрешения

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости. Задержанное российскими пограничниками украинское рыболовецкое судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Ранее крымское пограничное управление ФСБ РФ сообщило, что украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России, задержано в пятницу в Черном море. По данным ведомства, судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым "для проведения процессуальных действий".

"Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря или 12-мильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

Он сообщил, что украинским пограничникам неизвестно, каким образом "судно нарушило государственную границу". Слободян предположил, что, "скорее всего, капитан судна принял такое решение и нарушил границу Украины, отправившись туда, где, по его мнению, будет лучший улов".

По мнению украинской стороны, максимум, что может ждать членов команды в РФ – это привлечение к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы, добавил Слободян.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".