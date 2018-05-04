Французский "Бессмертный полк": от Парижа и Страсбурга до Марселя

ПАРИЖ, 4 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" традиционно широко охватит Францию: участники марша пронесут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Париже, Страсбурге, Лионе, Марселе, Ницце, Монпелье, Безье, Фрежюсе, Меце.
Общественная акция "Бессмертный полк" была инициирована в 2012 году в Томске и с тех пор проводится в России и других странах.
Париж
В Париже шествие будет проводиться уже в четвертый раз.
"В этом году у нас маршрут такой: площадь Сталинградской битвы, затем площадь Республики и затем кладбище Пер-Лашез, где мы, как обычно, возлагаем цветы к памятнику советским бойцам французского Сопротивления", — рассказал РИА Новости координатор празднования Дня Победы и акции "Бессмертный полк" в Париже преподаватель Георгий Шепелев.
"По какому принципу был выбран этот маршрут? В этом году мы отмечали юбилей Сталинградской битвы… По площади Республики мы идем все вместе – россияне, французы, люди всех национальностей. Мы живем во Франции, и Французская республика – это один из наших общих символов. И затем мы идем на кладбище Пер-Лашез, где есть памятник советским бойцам Сопротивления", — пояснил он.
Страсбург, Лион и Мец
Масштабная акция запланирована и в Страсбурге. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом французском городе в третий раз, начнется мероприятие на площади Республики, далее участники акции пройдут по бульвару Победы до парка "Цитадель".
Как рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы "Бессмертного полка" в Страсбурге Оксана Гулле, в парке будет установлена импровизированная "Стена памяти" с фотографиями родственников соотечественников, которые проживают за рубежом. Также состоится торжественный концерт, посвященный Дню победы, на котором выступят творческие коллективы из Франции, Германии и России.
При поддержке консульства РФ в Страсбурге "Бессмертный полк" состоится в Меце, сообщил один из организаторов акции Жорж Ривэ. "Эта акция состоится 9 мая. Мы уже организовывали шествие в прошлом году", — сказал Ривэ. Он отметил, что ожидаются от 50 до 100 человек.
Русскоязычные жители Лиона также встретят День победы на марше "Бессмертного полка". "Он будет проходить 8 мая на площади Карно, в центре Лиона. Сначала пройдет митинг "Чтобы помнили". По окончании митинга у нас начинается шествие по улице Виктора Гюго до центральной площади Лиона — Белькур. Там мы возлагаем цветы к памятнику Сопротивления и памятнику Сент-Экзюпери и возвращаемся по улице Гюго на то же место – площадь Карно, там будет концерт военных песен", — сказала РИА Новости одна из организаторов акции Лариса Орлофф.
Юг Франции
"Бессмертный полк" пройдет 8 мая сразу в пяти городах на юге Франции: Марселе, Ницце, Монпелье, Безье и Фрежюсе.
В Марселе также не будет отдельной акции. "Маршрута у нас не будет в этом году, как и в прошлом. Марсель очень сложный город в этом плане", — отметила координатор акции Тамара Ангуладзе. Она добавила, что запланировано участие в официальной церемонии памяти. "Это будет в центре города, там есть памятник всем погибшим. Во время церемонии мэра города, когда он будет возлагать венки… мы будем стоять, как и в прошлом году, с нашими плакатами", — рассказала организатор.
По словам организатора шествия в Монпелье Альфии Фабр, "Бессмертный полк" здесь пройдёт в третий раз. Запланированный маршрут: от Триумфальной арки до Монумента павшим, где колонна вливается в общегородской митинг.
"В этом году второй раз в своей жизни и первый раз в Монпелье в "Бессмертном полку" пройдут французские супруги Маге — Мишлин и Жан-Клод, передавшие награды времен Второй мировой войны семье погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко. Рядом с ними пройдут потомки участников Сталинградской битвы: Марина Левченко, Анна Луетц, Татьяна Лесюе, Елена Юшкова и Ирина Шабен. Бабушка Ирины — военный хирург Варвара Даниловна Руда, которая оперировала раненых в Сталинграде. Она ещё жива, ей 99 лет", — рассказала Фабр РИА Новости.
В соседнем Безье также запланировано проведение марша. В Парке поэтов состоится торжественная церемония и возложение цветов, а затем шествие по центральной площади города до муниципального театра. "Мы приглашаем всех. Город у нас небольшой, русскоязычного населения около полутора-двух тысяч. Это Белоруссия, Армения, Грузия, Украина… Мы надеемся, что те, кто был в прошлом году, придут", — сказала РИА Новости организатор акции Светлана Анистратенко.
"Марш будет проходить по пешеходной улице от порта Фрежюса. По набережной мы идем до города Сен-Рафаэль. В прошлом году у нас на мероприятии было около 50 человек. Мы думаем, что в этом году будет больше… В этом марше будет участвовать помощник мэра города. Также нам обещали, что приедет представитель консульства России в Марселе", — рассказала организатор Анастасия Ефремова, отметив, что также планируется показ фильма о войне.