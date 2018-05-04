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Французский "Бессмертный полк": от Парижа и Страсбурга до Марселя

Сюжет:
Акция "Бессмертный полк" (125)
15:0004.05.2018
(обновлено: 15:13 04.05.2018)
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© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевШествие Бессмертного полка во Франции. Архивное фотоШествие Бессмертного полка во Франции. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев

ПАРИЖ, 4 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" традиционно широко охватит Францию: участники марша пронесут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, в Париже, Страсбурге, Лионе, Марселе, Ницце, Монпелье, Безье, Фрежюсе, Меце.

Акция Бессмертный полк за рубежом. Архивное фото
© Sputnik
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Акция "Бессмертный полк" впервые официально пройдет в Женеве 5 мая
Во Франции День Победы отмечается 8 мая, поэтому большинство акций запланированы именно на эту дату.

Общественная акция "Бессмертный полк" была инициирована в 2012 году в Томске и с тех пор проводится в России и других странах.

Париж

В Париже шествие будет проводиться уже в четвертый раз.

"В этом году у нас маршрут такой: площадь Сталинградской битвы, затем площадь Республики и затем кладбище Пер-Лашез, где мы, как обычно, возлагаем цветы к памятнику советским бойцам французского Сопротивления", — рассказал РИА Новости координатор празднования Дня Победы и акции "Бессмертный полк" в Париже преподаватель Георгий Шепелев.

"По какому принципу был выбран этот маршрут? В этом году мы отмечали юбилей Сталинградской битвы… По площади Республики мы идем все вместе – россияне, французы, люди всех национальностей. Мы живем во Франции, и Французская республика – это один из наших общих символов. И затем мы идем на кладбище Пер-Лашез, где есть памятник советским бойцам Сопротивления", — пояснил он.

Участники церемонии посвященной памяти Сталинградской битвы, в Монпелье. 2 февраля 2018
© РИА Новости / Виктория Иванова
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Организаторы акции во французской столице предполагают, что в ней примут участие больше тысячи человек. "Каждый год у нас растет число участников. Трудно сказать, насколько оно вырастет в этом году. В этот раз мы позвали представителей организаций соотечественников из почти всех республик бывшего Советского Союза. Будут французские партнеры. Обычно к нам приходят представители левых организаций, люди из профсоюзов. Мы всегда приглашаем ветеранские французские организации", — отметил Шепелев.

Страсбург, Лион и Мец

Масштабная акция запланирована и в Страсбурге. Шествие "Бессмертного полка" пройдет в этом французском городе в третий раз, начнется мероприятие на площади Республики, далее участники акции пройдут по бульвару Победы до парка "Цитадель".

Как рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы "Бессмертного полка" в Страсбурге Оксана Гулле, в парке будет установлена импровизированная "Стена памяти" с фотографиями родственников соотечественников, которые проживают за рубежом. Также состоится торжественный концерт, посвященный Дню победы, на котором выступят творческие коллективы из Франции, Германии и России.

Вид на город Сиэтл в США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle
Организаторы рассказали о проведении "Бессмертного полка" в Сиэтле
"На этой же территории будет размещена фотовыставка "Участие советских людей во французском движении Сопротивления". Будет устроен и импровизированный привал – площадка, на которой можно будет без микрофона попеть песни под гитару, баян", — сообщила Гулле. У участников мероприятия также будет возможность угоститься солдатской кашей на полевой кухне.

При поддержке консульства РФ в Страсбурге "Бессмертный полк" состоится в Меце, сообщил один из организаторов акции Жорж Ривэ. "Эта акция состоится 9 мая. Мы уже организовывали шествие в прошлом году", — сказал Ривэ. Он отметил, что ожидаются от 50 до 100 человек.

Русскоязычные жители Лиона также встретят День победы на марше "Бессмертного полка". "Он будет проходить 8 мая на площади Карно, в центре Лиона. Сначала пройдет митинг "Чтобы помнили". По окончании митинга у нас начинается шествие по улице Виктора Гюго до центральной площади Лиона — Белькур. Там мы возлагаем цветы к памятнику Сопротивления и памятнику Сент-Экзюпери и возвращаемся по улице Гюго на то же место – площадь Карно, там будет концерт военных песен", — сказала РИА Новости одна из организаторов акции Лариса Орлофф.

Юг Франции

"Бессмертный полк" пройдет 8 мая сразу в пяти городах на юге Франции: Марселе, Ницце, Монпелье, Безье и Фрежюсе.

Участники акции Бессмертный полк в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Захари Шойрер
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"У нас акция проходит не первый год. И мы ее проходим вместе с официальным маршем французов и союзников. Это обычно от сквера Победы 1945 года до Памятника павшим. И там мы участвуем в торжественной церемонии возложения венков. Есть выделенные места для делегации на трибунах. И, как правило, мы стоим в этих рядах. Отдельного шествия мы принципиально не делаем, потому что мы считаем, что этот праздник надо отмечать вместе", — рассказала РИА Новости организатор акции в Ницце Надежда Метлов.

В Марселе также не будет отдельной акции. "Маршрута у нас не будет в этом году, как и в прошлом. Марсель очень сложный город в этом плане", — отметила координатор акции Тамара Ангуладзе. Она добавила, что запланировано участие в официальной церемонии памяти. "Это будет в центре города, там есть памятник всем погибшим. Во время церемонии мэра города, когда он будет возлагать венки… мы будем стоять, как и в прошлом году, с нашими плакатами", — рассказала организатор.

По словам организатора шествия в Монпелье Альфии Фабр, "Бессмертный полк" здесь пройдёт в третий раз. Запланированный маршрут: от Триумфальной арки до Монумента павшим, где колонна вливается в общегородской митинг.

"В этом году второй раз в своей жизни и первый раз в Монпелье в "Бессмертном полку" пройдут французские супруги Маге — Мишлин и Жан-Клод, передавшие награды времен Второй мировой войны семье погибшего в Сирии российского офицера Александра Прохоренко. Рядом с ними пройдут потомки участников Сталинградской битвы: Марина Левченко, Анна Луетц, Татьяна Лесюе, Елена Юшкова и Ирина Шабен. Бабушка Ирины — военный хирург Варвара Даниловна Руда, которая оперировала раненых в Сталинграде. Она ещё жива, ей 99 лет", — рассказала Фабр РИА Новости.

В соседнем Безье также запланировано проведение марша. В Парке поэтов состоится торжественная церемония и возложение цветов, а затем шествие по центральной площади города до муниципального театра. "Мы приглашаем всех. Город у нас небольшой, русскоязычного населения около полутора-двух тысяч. Это Белоруссия, Армения, Грузия, Украина… Мы надеемся, что те, кто был в прошлом году, придут", — сказала РИА Новости организатор акции Светлана Анистратенко.

Акция Бессмертный полк в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Города дальнего зарубежья присоединились к "Бессмертному полку"
Во Фрежюсе, население которого около 50 тысяч человек, "Бессмертный полк" пройдет во второй раз.

"Марш будет проходить по пешеходной улице от порта Фрежюса. По набережной мы идем до города Сен-Рафаэль. В прошлом году у нас на мероприятии было около 50 человек. Мы думаем, что в этом году будет больше… В этом марше будет участвовать помощник мэра города. Также нам обещали, что приедет представитель консульства России в Марселе", — рассказала организатор Анастасия Ефремова, отметив, что также планируется показ фильма о войне.

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